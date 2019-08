Dopo la sconfitta interna contro lo Spezia, il direttore generale del Cittadella Stefano Marchetti ha dichiarato: "E' stata una brutta sconfitta, ma è andato male solo il secondo tempo, mentre nel primo non avevamo fatto male. Non capisco il blackout della ripresa, abbiamo subito due gol in sei minuti e così diventa tutto più difficile - evidenzia Trivenetogoal.it -. Dispiace per aver perso, ma sapevo anche prima di questa partita che sarebbe stata dura. Dobbiamo rimboccarci le maniche e ripartire subito".