Cittadella: "Mi aspetto una buona prestazione. Maniero? Non abbiamo perso a causa sua"

Il Cittadella dopo la sconfitta di Pescara ha intenzione di voltare pagina contro l’Empoli nella sfida di domani come spiega il tecnico Roberto Venturato in conferenza stampa: “Arrivare alla sosta vincendo ci avrebbe dato sensazioni diverse però nel calcio bisogna essere bravi a dimenticare sia le vittorie sia le sconfitte. Ora si riparte dallo 0-0 e serve l’atteggiamento giusto perché non dobbiamo dare nulla per scontato e dobbiamo sudare e faticare per conquistare quello che vogliamo. Il campionato è difficile, particolare, con un mese di dicembre in cui giocheremo otto gare in trenta giorni e riuscire a fare una buona prestazione contro l’Empoli è l’obiettivo principale per domani. - continua Venturato come riporta Cittadellasport.net - Maniero? Le critiche sono giuste e fanno parte del gioco, bisogna affrontarle e superarle. A Pescara abbiamo sbagliato un tempo e non abbiamo perso certo solo per colpa di Maniero. Deve guardarle in faccia le critiche, deve guardare in faccia gli errori e avere personalità e determinazione per superare questo momento. Salernitana-Reggiana? Viviamo una situazione straordinaria rispetto a quella che era la normalità e credo che di fronte alle regole si debba prendere in esame il caso specifico. La Reggiana non aveva i giocatori e per logica si sarebbe dovuto trovare una soluzione perché un campionato per essere regolare va giocato sul campo. Noi arrivammo in finale col Verona, un Verona al quale diedero tre punti a tavolino per il problema del campo al Cosenza. Senza quei tre punti il Verona non sarebbe neanche arrivato ai play off. Non voglio paragonare le due cose, ma credo che il buonsenso e il campo siano fondamentali”.

Sono 23 i calciatori a disposizione del tecnico che ritrova Tavernelli e Tsadjout in attacco, ma deve fare a meno di Camigliano e Bassano. Questa la lista completa:

Portieri: Maniero, Kastrati

Difensori: Perticone, Benedetti, Adorni, Frare, Donnarumma, Ghiringhelli, Cassandro

Centrocampisti: Iori, Proia, D’Urso, Vita, Gargiulo, Branca, Pavan, Mastrantonio, Awua

Attaccanti: Rosafio, Tsadjout, Tavernelli, Cissè, Ogunseye