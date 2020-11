Cittadella, Perticone: "In Serie B l'agonismo livella i valori. E contro il Pescara si è visto"

Intervistato da Il Mattino di Padova il difensore del Cittadella Romano Perticone ha parlato della sua nuova avventura in Veneto dicendosi felice della scelta compiuta in estate: “Qui sono tornato a divertirmi e dopo il ko contro il Pescara avrei preferito tornare subito in campo anziché fare due settimane di pausa. Ora dobbiamo metterci alle spalle la gara e pensare alla prossima. In mezzora abbiamo visto la squadra che aveva le statistiche peggiori della categoria fare tre gol a quella che aveva i numeri migliori, compresi quelli della difesa, che era la meno battuta. E questo insegna che, al di là degli aspetti tecnici e tattici, in Serie B conta quello agonistico, che livella i valori“.