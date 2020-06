Cittadella, Proia: "Contro il Frosinone in palio punti preziosi nella corsa play off"

Il centrocampista del Cittadella Federico Proia dalle colonne de Il Mattino di Padova ha parlato della vittoria sul Livorno e della prossima sfida al Frosinone: “All’inizio abbiamo faticato, ma in un certo senso l’avevamo messo in preventivo visto che non giocavano da tre mesi. Nell’intervallo siamo rientrati nello spogliatoio consapevoli di non aver ingranato e così nella ripresa siamo entrati in campo più decisi e desiderosi di sbloccarla subito. - continua Proia – Frosinone? So quanto tutti ci tengano, senza contare che sono in palio punti preziosi in chiave play off. Peraltro, ci attende una settimana impegnativa, con tre partite in sette giorni e due trasferte ravvicinate. Ci sarà bisogno di tutti”.