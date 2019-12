Cittadella, Rosafio: "Chievo forte, dobbiamo tenerli lontano dalla porta"

© foto di Andrea Rosito

L’attaccante del Cittadella Marco Rosafio ha parlato al Mattino di Padova del derby contro il ChievoVerona che chiuderà il 2019: “I veronesi hanno grandi qualità e giocatori che sono stati in Serie A, dovremo tenerlo il più lontano possibile dalla porta. - continua Rosafio tornando sulla multa per simulazione subita ad Ascoli – Resto dell’idea che su di me ci fosse un fallo da rigore. Marchetti è dello stesso avviso e mi ha spiegato che, siccome non ho fatto nulla di scorretto, la cifra non mi sarà scalata dallo stipendio, ma sarà versata dal club”.