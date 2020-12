Cittadella, sirene dalla Serie C per Grillo: ci pensano Juve Stabia e Catanzaro

vedi letture

Alla riapertura del mercato per Paolo Grillo ci potrebbe essere l'addio al Cittadella dove non ha trovato spazio in questa prima parte di stagione. L'attaccante classe '97 è infatti nel mirino di due big di Serie C come Catanzaro e Juve Stabia che sarebbero pronte a bussare alla porta dei veneti per l'ex della Sicula Leonzio. Lo riferisce Tuttoc.com.