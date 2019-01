© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tempo di valutazioni in casa Pro Vercelli, a cominciare dal pacchetto avanzato. Complice il poco spazio e un contratto in scadenza al termine della corrente stagione l'addio di Paolo Grillo potrebbe divenire realtà. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoC.com, l'ala destra potrebbe trasferirsi in Sicilia per poter vestire la maglia del Siracusa. Per il calciatore scuola Palermo la tappa aretusea consisterebbe in un gradito ritorno, soprattutto in un periodo cruciale per le sorti della compagine allenata da Ezio Raciti.