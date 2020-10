Corvino sui big rimasti: "Il Lecce non può accettare offerte nulle o molto basse"

Nel corso della presentazione di Stepinski ha parlato anche il direttore generale dell’area tecnica del Lecce Pantaleo Corvinoche ha fatto il punto su tutto il mercato: “Stepinski? È un piacere accoglierlo perché aggiunge qualità al reparto offensivo ed è un lusso per noi e per la categoria. Sono convinto che sia venuto a Lecce per dimostrare le sue qualità e insieme a Coda forma una coppia di qualità a disposizione del mister. Per quanto riguarda il mercato in entrata mi sono spremuto e ho cercato di dare il massimo e spero di aver dato il meglio. Nel reparto difensivo abbiamo preso due esterni di qualità come Adjapong e Zuta e poi abbiamo portato Dermaku che ha giocato due gare da titolare in Serie A a inizio campionato. Quando l’ho chiamato gli ho detto di venire nella terra dove da bambino mi affacciavo e vedevo le montagne della sua Albania, volevo farlo sentire di nuovo vicino a casa. Per il centrocampo il mister, a seconda delle esigenze della singola gara, può avere a disposizione un giocatore di quantità come Majer o qualità come Tachtsidis. Portieri? Abbiamo Vigorito che ha vinto due campionati di B, Gabriel che ha fatto bene in A e Bleve. Non è un problema avere tanti giocatori di qualità. - continua Corvino come riporta Pianetalecce.it - Insieme alla società ho dovuto tener conto di chi aveva espresso il desiderio di partire, qualcuno è stato accontentato perché c’erano le condizioni e altri no perché non c’erano. Bisogna capire che il Lecce non è un albergo stagionale, chi ha un contratto deve tenerne conto e deve rispettarlo. A mercato chiuso o a quando mancano pochi giorni alla fine non ci sono tempi e condizioni per poter fare un trasferimento e il Lecce non può prendere in considerazione offerte nelle quali non viene offerto nulla o comunque molto poco quasi alla fine del mercato”.