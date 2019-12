© foto di Andrea Rosito

Un girone di andata che di certo non ha sorriso al Cosenza, terzultimo in classifica con soli 20 punti in 19 partite. Ma, nonostante anche alcune voci circolate qualche settimana fa, salvo clamorosi colpi di scena, la posizione di mister Piero Braglia non è a rischio: patron Eugenio Guarascio, infatti, ha optato per proseguire con il tecnico, decidendo però di operare a fianco del Ds Stefano Trinchera sul mercato.

Soprattutto perché a gennaio potrebbe esserci una rivoluzione. A livello di rosa. Stando infatti a quanto riferisce tifocosenza.it, ci sarebbe già stata una sorta di summit, con l'allenatore che avrebbe indicato i nomi dei partenti alla società. Una mini lista, nella quale, sempre stando al sito citato, figurano il difensore Raffaele Schiavi, i centrocampisti Leandro Greco e Daniele Sciaudone e gli attaccanti Mattia Trovato e Gianluca Litteri.