© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'allenatore del Cosenza, Piero Braglia, è soddisfatto dopo il match vinto contro la Cremonese. Primo successo casalingo della stagione per i calabresi. Ai microfoni di Jonica Radio, ha dichiarato: “Sono contento per i ragazzi, hanno fatto una grande partita, hanno vinto meritata e sono felice per loro. Hanno giocato come sanno, hanno fatto la partita che sanno fare. Su quattro gare, tre le hanno fatte a certi livelli, abbiamo toppato una partita dove siamo arrivati scarichi mentalmente, l’ho già detto. Ma abbiamo preso una strada che ci porterà a fare il campionato che ci aspettiamo. Domenica abbiamo una partita importante e speriamo di rivedere lo stesso Cosenza".