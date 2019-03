Cosenza, Braglia: "Noi costruiti per la salvezza, non distraiamoci"

© foto di Andrea Rosito

Intervistato da Il Centro il tecnico del Cosenza Piero Bragliaha parlato in vista della sfida contro il Pescara in programma nel prossimo turno e del momento in casa calabrese: “Noi siamo costruiti per centrare la salvezza, dobbiamo riuscirci il prima possibile senza farci distrarre da altri pensieri. Serve umiltà, questo profumo di play off che aleggiava attorno a noi e che secondo me ci ha danneggiato. I tifosi apprezzano il nostro impegno, c’è simbiosi fra squadra e piazza visto che sabato nonostante la seconda sconfitta la gente ha applaudito i ragazzi che hanno giocato un grande primo tempo. - continua Braglia parlando del Pescara – Sta disputando un campionato ottimo, è una squadra che ha dei valori e che lotterà per la Serie A fino alla fine. Ci sono dei grandi giocatori e a noi servirà una prestazione di alto livello per fronteggiarli. Pillon? Un bravo collega, che stimo molto”.