Cosenza, Carretta: "Vincere per portare più gente possibile allo stadio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni ufficiali del Cosenza, parla, in vista della sfida domenica contro il Pescara, Mirko Carretta: "E' stato positivo l'inizio personale perché, dopo l'operazione, avevo voglia di riniziare, so che posso dare molto di più ma non sono neppure stato fortunato, pali e traverse mi hanno negato la gioia del gol: sono comunque contento che i tifosi mi abbiano subito apprezzato, ma posso e devo dare molto di più più, mettendomi a posto fisicamente sono sicuro ci riuscirò. Qua al Sud si respira un'altra aria, sono felice di essere sceso di nuovo qui, la gente è più passionale, e un po' questo mi mancava, per quanto poi sia stato benissimo anche Cremona. Il "San Vito"? E' una bolgia, diventa una bomboniera se portiamo più gente possibile grazie ai risultati".