Cosenza, Sciaudone: "Meriteremmo più punti. L'impegno non manca"

© foto di Andrea Rosito

Il centrocampista del Cosenza Daniele Sciaudone ha parlato alla Gazzetta del Sud di questo avvio di campionato in cui la squadra calabrese non è riuscita ancora ad assaporare il gusto della vittoria. “L’impegno mio e della squadra non sono mai mancati, anzi non siamo stati fortunati e avremmo meritato qualche punto in più. Per dire con due punti saremmo a metà classifica e i giudizi sarebbero diversi. Finora non abbiamo sfigurato e siamo fiduciosi per il ritorno in campo. - continua Sciaudone – Rispetto alla scorsa stagione il volto della squadra è cambiato molto, ma l’affiatamento non manca. Ci sono tanti giocatori stranieri è vero, ma parlano tutti italiano fluentemente, a parte Riviere che sta iniziando però a capire e può comunque comunicare con gli altri compagni che parlano anche francese.