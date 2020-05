Cosenza, Sciaudone: "Speriamo di tornare ad allenarci in gruppo e in totale sicurezza"

Il centrocampista del Cosenza Daniele Sciaudone ha parlato al Corriere dello Sport del ritorno in campo per i primi allenamenti a livello individuale dopo quasi due mesi in casa: “Questi mesi sono andati bene perché i bambini mi hanno aiutato a trascorrere almeno metà giornata con loro e coi loro giochi. Poi nel pomeriggio mi allenavo in video conferenza usando anche le bottiglie d'acqua o correndo avanti e indietro sulla strada sotto casa. - continua Sciaudone – Allenamenti di gruppo? Lo speriamo tutti purché in assoluta sicurezza e senza correre rischi. Dovremo avere un protocollo sanitario sul da farsi e su tutto ciò che ne conseguirà. Salvezza? Se dovessimo riprendere penseremo a fare un passo alla volta visto che ci sono 30 punti a disposizione e la possibilità di agganciare quantomeno i play out”.