Cremonese, Bisoli: "Faremo un mercato all'altezza, vogliamo lottare per altri traguardi"

Pierpaolo Bisoli, allenatore della Cremonese, è stato intervistato da BMagazine: “Quando sono arrivato la situazione era molto delicata. Eravamo terzultimi, la squadra era stata costruita per altri traguardi. I giocatori hanno dimostrato di avere qualità umane e tecniche importanti. Abbiamo trovato la quadratura e cominciato a girare ad una media altissima. Abbiamo fatto quasi due punti a partita conquistando la salvezza con un turni in anticipo".

Il lockdown?

"Quando sono arrivato la squadra e la piazza erano demoralizzati. Ho detto ai giocatori che erano importanti e ho provato a ridare un po’ di autostima. Durante il lockdown tenere sul pezzo i giocatori non è stato facile, è stato bravo il mio staff a mantenere alta la concentrazione. Dopo la sosta ci siamo con i ragazzi ci siamo conosciuti molto meglio a livello umano. Abbiamo capito quanto fosse bello lavorare insieme e condividere uno spogliatoio. Poi abbiamo lavorato molto a livello fisico, quasi una preparazione bis, e lo abbiamo fatto bene dato che abbiamo avuto un solo infortunio. Giocare ogni tre giorni non è stato facile, il lavoro più difficile è stato mentale. Non puoi staccare mai, non hai tempo per metabolizzare una sconfitta e per goderti una vittoria".

La Cremonese dell’anno prossimo?

"Partiamo da quello che abbiamo costruito in questi mesi cercando di migliorare sia singolarmente sia come squadra. Possiamo fare meglio sia a livello di sacrificio che di mentalità. Costruiremo una rosa all’altezza così che tutti possano avere spazio. In primo luogo dobbiamo pensare a migliorare il piazzamento di quest’anno, poi vorremmo lottare per altri traguardi.”