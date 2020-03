Cremonese e Rastelli, una storia nata sotto altri auspici. E mai decollata

La storia fra Massimo Rastelli e la Cremonese non è mai veramente decollata nonostante tutto facesse pensare che il matrimonio, specialmente in questa stagione, potesse regalare al club lombardo una Serie A che manca da troppo tempo e al tecnico campano un rilancio dopo l’esonero del 2017 con il Cagliari, club che aveva portato in Serie A e salvato al primo anno.

Arrivato nel novembre della passata stagione per sostituire Andrea Mandorlini concludendo il campionato al nono posto con dieci vittorie, sette pareggi e nove sconfitte in 26 gare. Un cammino che aveva convinto la società a dargli fiducia e costruirgli una squadra senza badare a troppe spese – basti pensare al tandem offensivo Ciofani-Ceravolo – per puntare alla promozione. Qualcosa però non ha funzionato perché, nonostante tutti in estate avessero promosso il mercato e messo i grigiorossi ai primi posti della griglia di partenza del campionato, i risultati sono stati fortemente negativi con la squadra lombarda che non è mai riuscita a uscire dai bassifondi della classifica. A pagarne il prezzo è stato appunto il tecnico Rastelli che a ottobre venne sostituito da un altro allenatore di livello per la Serie B come Marco Baroni che però non è riuscito a risollevare le sorti della squadra chiudendo al quartultimo posto il girone d’andara.

Per questo la Cremonese ha deciso di tornare sui suoi passi e riaffidarsi a Rastelli. Ma anche la seconda avventura non è andata bene: la squadra fatica a trovare una sua fisionomia, a ottenere risultati e uscire da una situazione che si fa sempre più critica col tempo che passa. Inevitabile quindi, per provare a salvarsi in una stagione nata sotto ben altri auspici, un nuovo ribaltone in panchina con il probabile arrivo di un tecnico abituato a lottare come Pierpaolo Bisoli (anch’egli in cerca di rilancio dopo qualche avventura non felice).