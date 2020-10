Cremonese, Fiordaliso: "Il club crede in me, ecco perché sono qui. Bisoli? Chiede e dà tanto"

vedi letture

Presentazione come nuovo giocatore della Cremonese per Alessandro Fiordaliso, approdato in grigiorosso a titolo definitivo dal Torino. Queste le sue parole in conferenza stampa: “La Cremonese mi ha fortemente voluto, proponendomi un progetto concreto. Fossi rimasto in orbita Torino sarei stato ceduto un’altra volta in prestito, ma io volevo qualcosa di differente: la Cremo ha puntato su di me e questo fatto mi rendo orgoglioso. A Cremona ho trovato un gran gruppo – si legge sul sito ufficiale del club – è bastato un allenamento per entrare in sintonia con il mister e i compagni che hanno agevolato il mio inserimento. Così mi sono fatto trovare pronto”. Un esordio che non è andato per il verso giusto il suo: “Non siamo partiti come avremmo voluto – spiega riferendosi alla gara con il Cittadella – ma è solo la prima partita e le componenti che hanno determinato il risultato sono state diverse. Credo che la prossima pausa del campionato sarà fondamentale per permettere al gruppo di arrivare ad una condizione migliore. Intanto domenica abbiamo la possibilità di rifarci. La vittoria di mercoledì sicuramente ci darà una mano sotto l’aspetto mentale: in fondo, anche se con una squadra di Serie C, abbiamo fatto bene e questo ci dà morale.

Bisoli? E’ un mister che pretende tanto ma in cambio ci dà tanto: è giusto pretendere da noi l’atteggiamento migliore per ottenere il risultato e fare in modo che con la testa si stia sempre sul pezzo. Per quanto riguardo il mio ruolo specifico, laterale o centrale non fa differenza: mi trovo bene comunque.

Il gol contro l'Arezzo in Coppa Italia? Diciamo che il merito principale va a Strizzolo: il gol è più suo che mio, io mi sono trovato solo sulla traiettoria e ho deviato la palla in rete".