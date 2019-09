Cremonese, Rastelli: "Pisa più veloce, ma il primo tempo mi è piaciuto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore della Cremonese Massimo Rastelli è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la sconfitta contro il Pisa (4-1 il risultato finale): "Bisogna analizzare la partita con lucidità, nel primo tempo abbiamo avuto occasioni più nitide. Il Pisa ha avuto la bravura di concretizzare sul finire del primo tempo. Nella ripresa abbiamo avuto l'occasione di pareggiare sulla ripartenza, invece abbiamo preso il secondo gol. Abbiamo creato tantissimo, abbiamo pagato sicuramente le transizioni dove il Pisa ha vinto più contrasti. Noi abbiamo determinate caratteristiche. Faccio fatica ad analizzare una sconfitta con un punteggio così ampio e pesante per quanto si è visto in campo. Abbiamo trovato una squadra più pimpante e veloce, ma il primo tempo mi è piaciuto. Sul 2-0 si sono aperte praterie dove sono andati a nozze".