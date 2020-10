Cremonese, Valeri: "E' un pareggio che ci sta stretto, testa a mercoledì per vincere"

Dopo il pareggio arrivato contro il Venezia, il giocatore della Cremonese Emanuele Valeri ha parlato così al canale ufficiale del club: "Sono molto soddisfatto della mia prova e della mia prestazione perché non era una gara molto semplice e credo di aver fatto bene a livello personale. A livello di squadra dobbiamo comunque migliorare perché dobbiamo ottenere i nostri punti ma oggi abbiamo ottenuto un pareggio che ci sta abbastanza stretto. Quindi già dalla prossima di mercoledì ci mettiamo sotto per ottenere una vittoria. Abbiamo creato tantissime occasioni per bravura nostra, il gol purtroppo è mancato perché ci è mancato l'ultimo passaggio ma si troverà perché non dobbiamo preoccuparci di questo e dobbiamo solo pensare a giocare bene".