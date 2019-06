© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Potrebbe non essere solo Gabriele Bellodi, giovane di proprietà del Milan, ad approdare in prestito al Crotone durante questa sessione di mercato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il club calabrese avrebbe parlato con la dirigenza rossonera anche di un altro giovane: Matteo Gabbia, centrale difensivo classe 1999 la scorsa stagione protagonista di un ottimo campionato in Lega Pro con la maglia della Lucchese.