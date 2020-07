Crotone, domenica di riposo per i rossoblù. Domani si torna in campo nel pomeriggio

vedi letture

Domenica di riposo per il Crotone di mister Stroppa. I pitagorici, dopo l'allenamento mattutino di ieri, hanno ricevuto un giorno di riposo. Domani la squadra tornerà in campo per effettuare un'unica seduta pomeridiana, in vista della trasferta del Picchi contro il Livorno, gara in programma venerdì alle ore 18:45.