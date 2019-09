Crotone, i voti al mercato: il ritorno di Maxi Lopez e tanti acquisti mirati

Il club calabrese ha piazzato uno dei colpi più mediatici, e vedremo se anche efficaci, dell’intero mercato come quello del ritorno in Italia di Maxi Lopez. La società si è però mossa con intelligenza anche prima per evitare una stagione come quella della scorsa stagione: in difesa sono arrivati Spolli, Gigliotti e Marrone – che può fare anche il play davanti alla difesa -, mentre in mezzo al campo si è lavorato sopratutto sugli esterni col ritorno di Mazzotta e l’arrivo di Mustacchio. In attacco occhio anche a Vido.

Il colpo: Il ritorno in Italia della Gallina è senza dubbio uno dei colpi dell’anno in Serie B. Giocatore di grande esperienza e carisma che vuole dimostrare di poter ancora dare qualcosa al nostro calcio.

L’allenatore: Stroppa è chiamato a replicare la seconda parte di stagione, quando tornò in panchina dopo l’esonero, per regalare un’annata diversa al pubblico calabrese e rilanciarsi dopo qualche alto e basso nella carriera.

Acquisti: Spolli (Genoa), Rutten (VVV-Venlo), Bellodi (Milan), Vido (Inter), Gigliotti (Salernitana), Mazzotta (svincolato), Maxi Lopez (svincolato), Marrone (Hellas Verona)

Cessioni: Budimir (Maiorca), Martella (Brescia), Faraoni (Hellas Verona), Sampirisi (Monza), Romero (FK Partizani), Firenze (Salernitana), Borello (Cesena), Mustacchio (Perugia), Garattoni (Imolese), Viscovo (Fano), Giannotti (Rende), Nanni (Monopoli)

Voto: 6,5

Crotone (3-5-2): Cordaz; MARRONE, Spolli, Golemic; MUSTACCHIO, Benali, Barberis, Zanellato, MAZZOTTA; Simy, MAXI LOPEZ. Allenatore: Stroppa (confermato)