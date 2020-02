vedi letture

Crotone, Maxi Lopez escluso per scelta tecnica. Potrebbe essere già divorzio

Secondo quanto riferito da Gazzetta.it sarebbe ai titoli di coda l’avventura di Maxi Lopez al Crotone. Il giocatore argentino è stato infatti escluso dalla trasferta di Chiavari, contro la Virtus Entella, per scelta tecnica anche se il motivo sembra un altro ovvero lo scarso rendimento dell’attaccante in questa stagione. Lopez infatti ha giocato appena otto volte in 25 gare di campionato iniziando dal 1° solo in due occasioni e realizzando appena una rete nella sconfitta per 2-1 contro lo Spezia. L’ex di Catania e Torino – fra le altre – inoltre ha saltato 14 partite a causa di problemi fisici o di scarsa forma. Numeri negativi che fanno pensare a un addio prima del previsto.