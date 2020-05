Crotone, Maxi Lopez: "Stagione positiva, voglio riportare questo club in serie A"

L'attaccante del Crotone Maxi Lopez è stato intervistato dal sito ufficiale del club: “Il mio stato d’animo è buono, mi manca la quotidianità, allenarmi con i compagni e giocare la domenica ma in questo momento penso che sia meglio fare così: un passo alla volta per tornare alla normalità il prima possibile e tornare al calcio come prima. Le prime sensazioni tornando al centro sportivo sono state di liberazione, perché dopo tante settimane passate ad allenarmi in casa ovviamente è tutto diverso: iniziare a correre, sentire il profumo dell’erba e fare le prime corse è stato molto bello”.

Il Crotone è la tua prima esperienza in una seconda serie:

“Questa esperienza a Crotone è stata la prima in seconda serie: grazie ai compagni e ai tifosi che mi hanno fatto sentire subito a casa sia dentro che fuori il campo, si è rivelata una scelta bellissima della mia vita e per adesso l’obiettivo è quello di riportare il Crotone in Serie A. E’ stato un anno difficile perché ho subito un infortunio che mi ha lasciato più di 3 mesi fuori. Si è trattato del terzo infortunio della mia carriera dopo quelli del 2005 e del 2011. Sono stato per un po’ fuori ma non ho perso la voglia e la rabbia di voler dimostrare quello che posso dare e le mie capacità. Mi metterò sempre a disposizione dei compagni per portare avanti il nostro obiettivo”.

La stagione del Crotone?

“Una stagione molto positiva, ci sono stati dei momenti di alti e bassi dove magari abbiamo lasciato qualche punto per strada, ma penso che la squadra abbia un grande carattere e si trova meritatamente al secondo posto in classifica. Se continuiamo così, con questo passo e con questa umiltà, secondo me possiamo fare cose importanti”.

Il rapporto con la città?

“Ho trovato un popolo caloroso, gente molto bella ed affettuosa che mi è sempre stata vicina. Si vive molto di calcio, con passione: si tratta di un popolo caldo come quello argentino”.

Oltre a Messi, il calciatore più forte con cui hai giocato?

“Ho avuto la fortuna di giocare con campioni di grandissimo livello e che hanno fatto la storia del calcio. Oltre a Messi, quello più forte è stato Ronaldinho che l’ho beccato nel momento più bello della sua carriera”.