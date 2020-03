Crotone, Spolli: "Momento triste per tutti. Ripresa? Non è il momento per parlarne"

Il difensore del Crotone Nicolas Spolli ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club: "Si tratta di un momento molto triste per tutti, ma bisogna adattarsi e soprattutto è importante restare a casa. Noi come giocatori, ma soprattutto come persone, cerchiamo di essere da esempio per far passare il messaggio che la gente deve rimanere a casa perché ad oggi è l’unico ‘vaccino’ per sconfiggere il virus. Il nostro pensiero è per i dottori, gli infermieri e tutti coloro che ogni giorno lottano per salvare vite umane. Bisogna pensare a chi purtroppo non c’è più, alle loro famiglie, e bisogna essere responsabili in questo periodo perché penso che la responsabilità sia la prima cosa. La ripresa? Pensare ad una ripresa o ad uno stop del calcio credo che non sia questo il momento per parlarne, sinceramente ci sono altre cose molto più importanti a cui pensare