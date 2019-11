Crotone, Stroppa: "Difettiamo solo in attenzione: domani ne voglio di più"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Vigilia di gara in casa Crotone, con mister Giovanni Stroppa che parla del match contro l’Ascoli: “Arriviamo da due sconfitte, che pesano e danno fastidio, ma bisogna vedere come sono arrivate: per me il bicchiere è pieno, ci sono state difficoltà a Verona ma le prestazioni non sono mai mancate, siamo pronti e dobbiamo continuare a lavorare così, credendo in ciò che facciamo. Forse alle volte pecchiamo un pochino in attenzione, domani voglio vederne di più. La formazione? Benali non ci sarà, Curado neppure, abbiamo anche defezioni in avanti, ma andiamo in campo in undici. Non credo di stravolgere o cambiare molto, o qualche scelta obbligata, ma il punto è altro: è quello che dobbiamo avere attenzione in più, perché la squadra sta bene”.

Andando poi all’avversario: “L’Ascoli è una squadra forte, lo dice la classifica e l’inizio del campionato che ha avuto. Anche quando sembrava in crisi si è ripreso benissimo, è da temere. In più hanno un allenatore bravo, un attacco da temere e una bella identità di gioco: sarà una bella partita da affrontare”.