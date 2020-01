Crotone, Stroppa: "E' mancata un pò di qualità davanti al loro portiere"

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Successo di misura, quarta vittoria consecutiva per il Crotone. Queste le dichiarazioni, riportate da Ottoetrenta, del tecnico pitagorico Giovanni Stroppa dopo la sfida del Marulla. "Il Cosenza nella ripresa ci ha fatto soffrire facendo entrare i calciatori in avanti. Ho cercato di cambiare qualcosa ma abbiamo pagato la fisicità. Non sono soddisfatto della prestazione ma il Cosenza ha fatto un secondo tempo di livello. Lavoreremo al meglio per cercare di limitare i danni. In avanti si è perso qualcosa e quindi è stato concesso troppo ai nostri avversari. Le occasioni migliori sono arrivate dalle palle da fermo. Manca un po’ di qualità davanti al portiere".