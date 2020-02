Crotone, Stroppa: "Partita difficile giocata con la testa. Ora diamo continuità"

Il tecnico Giovanni Stroppa ha così commentato la vittoria esterna - 1-2 - del suo Crotone sul campo dell'Entella: "Una partita difficile giocata con la testa, era difficile adattarsi su un campo sintetico dove non siamo abituati a giocare quindi bisogna fare i complimenti alla squadra perché vincere qui, stasera, non era semplice e scontato. Adesso diventa importante dare continuità visto che abbiamo tre partite ravvicinate in questa settimana. La prima l’abbiamo portata a casa, i punti iniziano a pesare in maniera diversa arrivati a questo punto della stagione". Queste le parole del tecnico dei calabresi, riportate dal sito ufficiale della società.