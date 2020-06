Crotone, Vrenna: "La FIGC deve darci indicazioni precise su prestiti e contratti in scadenza"

vedi letture

Il presidente del Crotone Gianni Vrenna ha parlato nel corso di una diretta Facebook della delicata questione legata alla scadenza di contratti e prestiti il 30 giugno con i campionati che andranno ben oltre quella data (la Serie B si chiuderà infatti il 20 agosto): “Ritengo che la Federazione sia in ritardo su prestiti e scadenze, dovremmo avere indicazioni precise. Si parla di proroghe, ma non c'è nulla di ufficiale e speriamo che la FIGC si attivi quanto prima in tal senso perché vi sono squadre che hanno costruito gran parte dell'organico sfruttando i prestiti e rischiano di essere danneggiate in maniera seria. - continua Vrenna come riporta Pianetaserieb.it - Protocollo? Ho espresso le mie perplessità nella giornata di oggi, credo che si potrebbe renderlo pià leggero visto che da 15 pare ripartano attività come il calcetto. Per quanto riguarda gli orari andiamo incontro a mesi molto caldi, immaginate cosa accadrebbe se arrivasse un caldo intenso da noi. È opportuno salvaguardare i calciatori in vista del tour de force cui saranno sottoposti”.