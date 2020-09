D'Orazio saluta Cosenza: "Fiero d'aver scritto e riscritto la storia con folle e romantica salvezza"

Sarà presto ratificato il passaggio di Tommaso D'Orazio dal Cosenza al Bari, con il calciatore che lascia la Sila dopo quattro anni. Con un messaggio affidato ai propri canali social, come ha riferito tifocosenza.it: “Eccoci, ci siamo. A malincuore è arrivato il momento di lasciare il branco. Ci tengo a ringraziare il direttore Aladino Valoti per aver creduto in me e per avermi dato la possibilità di approdare a Cosenza. Al dottore Enrico Costabile… per quello che ha fatto per me, per la vicinanza e la sua professionalità un grazie sarebbe davvero riduttivo, probabilmente senza la sua esperienza starei su di una sedia a rotelle!

Sono arrivato in punta di piedi, in silenzio, non sono mai stato uno di tante parole! Venivo da alti e bassi con la testa di un ragazzino… Ho conosciuto un popolo meraviglioso con una passione capace di trascinarti durante una partita e non mollare mai di fronte a qualsiasi difficoltà. Sono diventato un uomo insieme a voi.

Onorato di aver indossato questi colori e di aver fatto parte di questi anni gloriosi, di aver scritto e riscritto la storia con quest’ultima folle e romantica salvezza. Ho dato tutto quel questa maglia, voi mi avete dato tutto. Siamo diventati una grande famiglia!

Posso dire di essermi sentito davvero a casa. Questa città per me sarà sempre una seconda casa. Vi lascio un pezzo del mio cuore. Grazie Cosenza, sempre forza Lupi“.