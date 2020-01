Intervenuto a TV7 Triveneta, il Dg del Cittadella Stefano Marchetti, come riportato da trivenetogoal.it, ha fatto il punto sul mercato: “Non posso mettere a rischio la solidità del club. Anche io vorrei prendere una punta forte come è stato Pellissier ma poi di fronte a certe cifre devo cambiare obiettivo. L’anno che ti va male tutti sono pronti a dirti di cotte e di crude, ma la verità è che mantenere la categoria per il Cittadella ogni anno è già un miracolo. Comunque proveremo anche quest’anno a fare il miracolo”