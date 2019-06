Ospite delle colonne del Corriere dello Sport Fabrizio Lucchesi, dg del Palermo, ha parlato della possibile cessione di George Puscas durante la finesta attuale di mercato: "Tutti possono andar via soprattutto se arriva la richiesta che non si può rifiutare. Nel nostro vocabolario non figura più la parola: incedibile. Allo stesso modo, siamo anche disposti a qualunque sacrificio, almeno per uno o due big perché dobbiamo attrezzare una squadra per vincere le partite. Ho parlato in maniera chiara: chi non ha voglia di stare a Palermo o chi decide di venire o tornare solo perché a Mondello c’è un bel clima, ha sbagliato strada e squadra".