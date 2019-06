Dg Palermo: "Tifosi stiano tranquilli. Non vedo l'ora di fare mercato"

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Al termine dell’assemblea dei soci del Palermo di questo pomeriggio il direttore generale rosanero Fabrizio Lucchesi ha parlato alla stampa tranquillizzando i tifosi sull’iscrizione della squadra alla prossima Serie B: “L’immissione di capitali in parte è già stata fatta, ma non fate parlare di soldi a me. Ai tifosi dico di stare tranquilli come lo siamo noi. La Covisoc ci ha comunicato quali sono i parametri economico finanziari a cui devono attenersi le società calcistiche, a noi manca ancora qualcosa come manca a quasi tutte le squadre italiane. - continua Lucchesi come riporta Tuttopalermo.net - Ci sono poi altri adempimenti che non si 'vedono' e anche su questi stiamo lavorando. Domani sarò all’assemblea di Lega e porterò avanti il lavoro, soprattutto sulle posizioni in uscita, ho tanta voglia di dedicarmi al mercato”.