Dg Spezia: "Vogliamo la A. Senza Ragusa, Di Gaudio e Vitale saremmo andati in difficoltà"

A fare il punto della situazione in casa Spezia, come riferisce Tuttosport, è stato il Dg Giudo Angelozzi. Che ha preso parola in una settimana in cui la squadra ha dovuto togliersi di dosso le scorie della sconfitta interna col Pisa e pensare ai prolungamenti dei contratti: "Siamo ancora fiduciosi e crediamo in questa squadra, che vuole andare in A. Mi spiace per Bidaoui, abbiamo fatto molto per tenerlo, lui aveva altre idee. Ci siamo così concentrati sui prestiti del Verona. Senza Ragusa, Di Gaudio e Vitale saremmo andati in difficoltà, ma riaverli fino ad agosto sarà determinante".