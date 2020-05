Ds Crotone: "Navighiamo a vista. No a proposte strane per la disputa di playoff e playout"

Giuseppe Ursino, ds del Crotone, ha rilasciato alcune dichiarazioni dalle colonne del Corriere dello Sport. Tema centrale la ripresa del campionato di Serie B: “Aspettiamo giovedì e vediamo cosa viene fuori, bisogna navigare a vista, al momento è impossibile fare dei programmi. Io dico solo che bisogna stare attenti, perché non è ancora finita. La cosa essenziale è che tutto sia fatto per bene e che non ci siano delle proposte strane di playoff e playout. Se una squadra ha collezionato un punto più di un’altra con lo stesso numero di partite disputate quel punto deve essere determinante come è giusto che sia. Il Crotone vuole difendere il secondo posto che ha conquistato sul campo. Un secondo posto che deve essere uguale al primo che deve garantire la promozione in serie A così come le altre posizioni utili devono garantire l’accesso ai playoff. Allargare il numero mi sembra un pastrocchio”.