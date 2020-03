Emergenza Coronavirus. Le prime infermiere entrano a casa Stefani. Il post della Ulss

Nei giorni scorsi il calciatore e capitano del Pordenone Mirko Stefani aveva offerto alla Ulss 4 Veneto Orientale la propria casa di Jesolo per ospitare personale sanitario chiamato nella cittadina veneta per far fronte all'emergenza Coronavirus. Oggi la Ulss, con un post sul proprio profilo Facebook, ha annunciato l'ingresso delle prime due infermiere nella casa ringraziando il calciatore neroverde:

“Oggi vi raccontiamo un'altra bella storia. Qui sotto vedete un calciatore, è il capitano del Pordenone Calcio Mirko Stefani che ha messo a disposizione gratuitamente il suo appartamento fronte mare di Jesolo per contribuire nell'emergenza coronavirus.

A destra vedete invece le due infermiere che oggi pomeriggio hanno ricevuto le chiavi dell'appartamento; alloggeranno qui durante tutto il periodo di lavoro al Covid-Hospital di Jesolo. La sistemazione nei pressi dell'ospedale le aiuterà a riposare meglio dopo estenuanti turni di lavoro.

L'Azienda Ulss4 ringrazia Mirko Stefani per la sua generosità e il signor Marco Bergamo per averci interfacciato con il calciatore. Questi gesti di generosità gratificano il grande lavoro che sta facendo il nostro personale e aiutano, seppur indirettamente, anche i pazienti ricoverati all'ospedale di Jesolo. Grazie, grazie, grazie”.