Emergenza Coronavirus. Zaniolo e Ranieri in aiuto all'ospedale della Spezia

Ci sono anche i nomi di Nicolò Zaniolo della Roma e di Luca Ranieri dell'Ascoli fra coloro che in questi giorni stanno partecipando alla raccolta fondi da destinare al reparto di terapia intensiva dell'Ospedale Sant'Andrea della Spezia. 50mila euro raccolti in poco più di 48 ore attraverso la piattaforma Gonfundme per l'iniziativa DemoseNaMan (Diamoci una mano in spezzino) lanciata da due ragazze – Anna e Cecilia- come riporta Cittadellaspezia.com.

“Forse i classici avevano ragione: attraverso aspri sentieri ci riscopriamo comunità e insieme possiamo raggiungere le stelle - scrivono le due ragazze - Il risultato è strabiliante, abbiamo triplicato il risultato di ieri mattina superando quota 50mila. Grazie a VOI il messaggio sta diventando virale. Possiamo fare la differenza".