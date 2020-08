Empoli, Accardi ricorda il suo esordio nel calcio: "Devo tutto al talent scout Paccilli"

Una vita nel calcio, ma un percorso non scontato, che Pietro Accardi, attuale direttore sportivo dell'Empoli , si è costruito con sacrificio.

Da un lato la pasticceria di famiglia e gli studi all'istituto alberghiero, dall'altra il pallone. E la chiamata del Palermo, che il Ds racconta dalle colonne del Corriere dello Sport: "Il mio talent scout, Pippo Piccilli, l’anima del quartiere, era sicuro che avrei sfondato, E’ stato lui a prendere la palla al balzo. E in che modo! Una mattina, chiama come un ossesso dal suo furgone dell’Amat: “Luigi ho visto un gran casino al Don Orione, c’è un provino del Palermo, perché non portiamo Pietro?». Papà lascia le torte e via subito al campo. Dopo cinque minuti, mi presento: stop di petto e tocco al compagno. L’ex portiere e direttore sportivo dei rosa, Renzi, ferma il gioco e prende il mio nome".

Il resto storia nota.