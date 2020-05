Empoli, Brignoli: "Ripartenza? Sembra che ci sia una sorta di scarico di responsabilità"

Dopo i primi giorni di allenamenti individuali Alberto Brignoli, portiere dell’Empoli, ha raccontato le sue impressioni dalle colonne del quotidiano Il Tirreno: “In realtà per noi non è che cambi moltissimo. Di solito siamo in 3, ora facciamo 1 alla volta col preparatore Vincenzo Sicignano. Alle 9 del mattino inizio io, poi alle 10 c’è Filippo Perucchini e alle 11 Paolo Branduani. All’ingresso ci misurano la febbre e facciamo il test di saturazione, alla fine rimettiamo la mascherina e andiamo a farci la doccia a casa".

L’ex del Benevento poi ha commentato la possibilità di un ritorno al calcio giocato: “Lo spero, soprattutto. Ma penso che sarà dura. Sembra che ci sia una sorta di scarico di responsabilità tra chi dovrebbe prendere la decisione. Ammetto che la situazione è complicata, ma finche’ non scopriranno un vaccino per il coronavirus qualche margine di rischio ci sarà sempre. Ora come a settembre o ottobre”.