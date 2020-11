Empoli, Dionisi: "Dobbiamo rifarci subito della sconfitta. Mi aspetto una reazione"

Il tecnico dell’Empoli Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa della sfida contro la Reggina, dove taglierà il traguardo delle 100 panchine: “Alle parole devono seguire i fatti, domani affrontiamo una squadra importante sia a livello fisico sia a livello d’esperienza, ma vogliamo dire la nostra e dimostrare sul campo qual è la nostra forza. Vedo i ragazzi volenterosi e determinati nel non accettare le sconfitte sul campo e non è un dramma aver perso l’ultima gara, non sarà l’unica o l’ultima di questa stagione anche se speriamo di perdere il meno possibile. Siamo stati meno bravi del solito, ma non ne farei un problema se saremo bravi a reagire da squadra già a partire dalla sfida contro la Reggina. - continua Dionisi come riporta Empolichannel.it - Sono sicuro che non sbaglieremo l’atteggiamento e dimostreremo sul campo che quanto fatto finora non ci basta. La Reggina non verrà qui a fare una gara d’attesa diversamente da quanto fatto dal Venezia nella scorsa gara. Var in B? Questa secondo me è una grande cosa”.