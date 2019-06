© foto di Bernd Feil/PhotoViews

L'Empoli è in vantaggio, il Crotone non molla ma c'è una nuova pretendente interessata a Kevin Piscopo, esterno destro classe 1998 reduce da una stagione positiva a Carrara in Serie C. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, il giocatore sarebbe anche un'idea di mercato per lo Spezia.