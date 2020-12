Empoli, La Mantia: "In superiorità potevamo vincere. Prendiamo fiducia gara dopo gara"

Pareggio esterno per l'Empoli che non è andato oltre l'1-1 sul campo del Chievo. Al termine dei 90 minuti, l'attaccante Andrea La Mantia ha parlato ai microfoni di Radio Lady: "Abbiamo fatto sette punti in una settimana. C’è rammarico perché con loro in dieci uomini potevamo provare a vincerla. Loro sono forti e in forma e organizzati, ci prendiamo un buon punto - sottolinea empolichannel.it -. Stiamo prendendo sempre più consapevolezza dei nostri mezzi. Prendiamo fiducia gara dopo gara, venire qua e fare la partita non era facile. Purtroppo abbiamo preso solo un pari ma abbiamo preso continuità. La B di quest’anno è uno dei campionati equilibrati. Con la Reggiana sarà difficile, loro sono organizzati e hanno entusiasmo. Con le prestazioni arrivano anche i risultati. A Verona ho sbagliato un rigore a agosto, fare gol è una piccola rivincita. Ora pensiamo al risultato, chiunque segni non ha importanza, ora ringrazio Mancuso per un assist importante".