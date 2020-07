Empoli, Maietta fra addio e rinnovo. Ma si deciderà solo al termine della stagione

Per Domenico Maietta l’avventura con la maglia dell’Empoli sarebbe agli sgoccioli. Il classe ‘82 è in scadenza di contratto e ha prolungato fino al termine della stagione, ma non oltre e per questo ad agosto potrebbe lasciare il club toscano dopo due stagioni. Lo riferisce Pianetaempoli.it spiegando che il giocatore potrebbe anche decidere di appendere le scarpette al chiodo. Un rinnovo al momento non è escluso, con l’Empoli che lascia la porta aperta, ma se ne discuterà solo al termine del campionato quando si conoscerà il destino del club toscano.