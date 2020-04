Empoli, Marino: "Il problema non è certo il calcio, accetteremo ciò che ci diranno"

Pasquale Marino, allenatore dell'Empoli, è intervenuto ai microfoni del club azzurro. Ecco le sue parole: "Stiamo continuando a lavorare, per quanto è possibile, in attesa di ogni evenienza. Stiamo vivendo una cosa molto più grande di noi e il problema non è certo il calcio. Quando si parla della voglia di riprendere presto è perché sarà un buon segno per tutti, ma dobbiamo essere pronti ad accettare quello che le autorità ci diranno di fare, senza anteporre le questioni personali o private a tutto questo".