Empoli, Muzzi: “Vittoria meritata. I ragazzi hanno dato il cuore”

Fonte: Empolichannel.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Roberto Muzzi, tecnico dell’Empoli, ha parlato dopo la vittoria sull’Ascoli, in mixed zone, ai microfoni di Radio Lady: “Devo fare i complimenti ai ragazzi, hanno dato il cuore e mi è bastato. Ci prendiamo il risultato ma ero contento anche solo per la prestazione. Meritano la vittoria. Moduli? Non guardo i ruoli, questa partita è stata vinta con la voglia, non c’entra la tattica. Questo gruppo mi ha dato una grande risposta e ha detto che ha voglia. Brignoli ha fatto delle grandi parate, ma come lui anche la difesa e tutta la squadra. Lo avrei detto anche se avessimo perso, i ragazzi vogliono essere protagonisti. La strada è lunga, non abbiamo ancora fatto niente”. Il mister ha proseguito: “Per me La Gumina e Mancuso hanno fatto benissimo e hanno dato tutto. Poi l’attaccante ha questa vita qui, puoi sbagliare ma poi una volta ti giri e segni. Sul rigore ho detto ai giocatori di decidere loro, ma va bene così, voglio arrabbiatura da parte di tutti. Prima della partita ho detto ai giocatori di uscire con la maglia sudata, lo hanno fatto e hanno esultato. Ringrazio i tifosi, ma devo dire che Veseli è un giocatore dell’Empoli e va sostenuto fino al 95′, è bravo e gioca da tanto tempo qua”.