Empoli, Olivieri e la Juve: "CR7 top. Douglas e Alex Sandro mi presero in giro per il fantacalcio"

"Siccome gioco anche io al fantacalcio, una domenica affrontavo un amico che aveva in formazione Douglas e Alex Sandro. Scherzando dissi loro: non esagerate. Alex Sandro fece gol e poi mi prese in giro assieme a Douglas per non so quanto. La Juventus è una big, ma c’è un clima da famiglia": è questo un aneddoto che Marco Olivieri, attaccante dell'Empoli in prestito dalla Juventus, ha raccontato nell'intervista rilasciata a Tuttosport.

Ma i ricordi sul mondo bianconero non si fermano qui. Spazio anche a Cristiano Ronaldo: "Ronaldo è unico, ma in generale alla Juventus mi allenavo con il top del top d’Italia. Buffon, Chiellini, Dybala... In partitella la palla viaggiava ai duemila allora. Di Cristiano, al di là della qualità, mi hanno colpito i comportamenti: sempre il primo ad arrivare al campo. È stata una fortuna allenarmi con lui, ho cercato di “rubargli” qualche movimento d’attacco. Qui mi chiedono tutti di CR7: qualcosa ho raccontato, ma ora basta. Il passato è passato, devo concentrarmi sul presente".