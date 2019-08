© foto di Federico De Luca

Arrivato a inizio luglio dal Genoa per Kevin Piscopo, centrocampista offensivo classe ‘98, l’avventura all’Empoli potrebbe essere già terminata. Il calciatore dopo l’arrivo di Bajrami potrebbe vedere il suo spazio ridursi ulteriormente e per questo potrebbe essere ceduto in prestito in Serie C per giocare con continuità. Come riferisce Pianetaempoli.it il classe ‘98 potrebbe tornare così alla Carrarese, dove si è messo in luce nella passata stagione, che lo accoglierebbe a braccia aperte.