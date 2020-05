Empoli, Romagnoli: "Spero nella ripresa. Marino? Ha precise idee tattiche e ci crede tantissimo"

vedi letture

Ospite delle colonne del Corriere dello Sport-Stadio il difensore del’Empoli Simone Romagnoli ha detto la sua sulla possibile ripartenza del campionato di Serie B: “Trovare la soluzione migliore non spetta a noi calciatori, ma come parte in causa mi sento di poter dire che, come per ogni altro ambito, è giusto ripartire quanto prima, con le giuste precauzioni”.

L’ex Brescia poi ha analizzato l’impatto che ha avuto Pasquale Marino sull’arrivo della panchina azzurra dopo i problemi avuti con Bucchi e Muzzi in precedenza: “Mister Marino è un allenatore con una precisa impostazione tattica. La squadra non ha fatto altro che seguire le sue indicazioni o meglio cominciare a seguirle, perché come ci dice sempre c’è ancora tanto lavoro da fare per mettere a punto i meccanismi che ci chiede e in cui crede moltissimo.”