Empoli-Venezia, i convocati di Dionisi: out Lollo e Zuculini, c'è Maleh

Sono 23 i calciatori convocati da Alessio Dionisi per la sfida contro l’Empoli in programma domani. Rispetto alla sfida col Livorno in difesa c’è De Martino al posto di Cremonesi, mentre a centrocampo sono out Zuculini e Lollo, ma rientra Maleh. In attacco infine presente Senesi. Questa la lista pubblicata sul sito del club:

Portieri: Bertinato, Lezzerini, Pomini

Difensori: Fiordaliso, Casale, Modolo, Simeoni, Ceccaroni, Lakicevic, De Marino

Centrocampisti: Vacca, Suciu, Caligara, Gavioli, Fiordilino, Maleh

Attaccanti: Senesi, Montalto, Aramu, Zigoni, Di Mariano, Bocalon, Capello