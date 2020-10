Entella, Borra: "A Frosinone serata positiva. Rischi limitati, felici della prestazione"

"È stata una buonissima partita, soprattutto di contenimento da parte nostra. Siamo consapevoli di aver affrontato una grande squadra che l’anno scorso ha disputato la finale playoff. È un buonissimo punto che ci portiamo a casa”.

Nel post gara di Frosinone, esordisce così il portiere dell'Entella Daniele Borra, tra i maggiori protagonisti del prezioso 0-0. Il calciatore, ai canali ufficiali del club, prosegue poi: "E' stata una serata positiva, quando non si prende gol è sempre una serata positiva per un portiere. Devo fare i complimenti anche a tutta la squadra perché i miei compagni si sono sacrificati tanto per portare a casa questo punto importante. Il colpo di testa all’87’ sul colpo di testa di Tabanelli è stata la parata più difficile. In generale, a parte i primi minuti dove dovevamo assestarci con il nuovo modulo, abbiamo condotto una buona partita limitando i rischi al massimo. Escluso qualche pallone scodellato in area, siamo riusciti a non soffrire più di tanto. Siamo contenti”.